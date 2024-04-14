طريقتان لحفظ الكعك المتبقي من العيد.. هيفضل طازة 6 شهور

بعد الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تتبقى كميات من الكعك والبسكويت، وترغب ربات المنازل في تقديمه للضيوف خلال الأيام التالية، لكنه مع مرور الأيام قد يتكسر أو يتعرض للرطوبة، ما يجعلهن يشعرن بالحرج أمام ضيوفهن، لذلك نقدم طريقتين للحفاظ على الكعك بعد أيام العيد.

طريقة حفظ الكعك بعد العيد

نستعرض طريقة حفظ أو تخزين كعك العيد بعد انتهاء الاحتفال بعيد الفطر، وتقديمه للضيوف بشكل جميل وطعم شهي، حسب ما ذكرته الشيف دينا منصور خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «دي إم سي».

للحفاظ على كعك العيد طازجًا، دون أن يتغير لونه وطعمه الشهي، لا بد من اتباع الخطوات الآتية:

- يمكن حفظ الكعك في حاوية صاج محكمة الغلق.

- ومن ثم حفظه في الثلاجة أو في الفريزر.

- قبل أن تحفظي الكعك في الصاج، لا بد أن تجعلى الكعك لا يتأثر بأي رائحة في الثلاجة بجانبه.

طريقة سحرية لحفظ كعك العيد

يمكن حفظ كعك العيد في الثلاجة لمدة شهر، بينما يمكن الاحتفاظ به لمدة 6 أشهر في الفريزر، على أن يتم إخراجه من الثلاجة قبل تقديمه للضيوف بنصف ساعة، حتى يأخذ حرارة الجو.

ويمكن استخدام كعك العيد في العديد من الأغراض الأخرى، وذلك في عمل كيك الجبن، عن طريق هرسه جيدًا، ثم وضعه كطبقة أولى في صينية الكيك، وفي طريقة أخرى يمكن استخدام كعك الشيكولاتة في عمل التورتة.