رئيس «نظافة القاهرة» يوزع كعك العيد على العاملين (صور)

قدم اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، التهنئة بعيد الفطر المبارك، لجميع العاملين الميدانيين من مسؤولي النظافة والمشرفين وعمال النظافة.

ووزع «الشرشابي» علب كعك العيد على العاملين بالشوارع والميادين والمحاور والمسارات بالأفرع كافة، كلا في قطاعه ومنطقته في لفتة سنوية بالأعياد والمناسبات.

تفقد أعمال مجمع جراجات المقطم

وتفق رئيس هيئة النظافة، أعمال مجمع جراجات المقطم، وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لجميع العاملين والفنيين والسائقين بالمركزية للشؤون الفنية بمجمع جراجات المقطم.

جاء ذلك في إطار الحرص على المتابعة والتواصل الدائم، خاصة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، الحدائق العامة والمتميزة، منها حديقة السرايا بالمنيل، لمتابعة خطة التشغيل أيام عيد الفطر من أعمال النظافة والتجميل، وصيانة المسطحات الخضراء، ومدى انتظام الحديقة في تقديم أفضل الخدمات بأسعار مناسبة لجميع روادها، وفق حرص الهيئة على فتح الحدائق طول الوقت، خلال أيام الأعياد والمناسبات.

وحرص «الشرشابي» على التواصل مع رواد الحديقة، والسؤال عن الأسعار والجودة المقدمة من منافذ البيع بالحدائق، وقدم رئيس الهيئة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركزيات لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي، خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية والدينية بأرجاء القاهرة كافة.

وشارك فى الجولة، العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق، رئيس المركزية للتجميل، ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع.