«القاهرة الإخبارية»: تظاهرات ضد قانون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن مشكلة الهجرة قديمة حديثة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني منها في القدم ومازالت تعاني منها في العصر الحالي.

التظاهرات تندد ببعض القوانين التي تسيطر على الهجرة

وأضاف نور الدين خلال رسالة على الهواء، أن بعض الولايات مازالت تعاني من مشكلة الهجرة وخرجت بعض التظاهرات لتندد ببعض القوانين التي تسيطر على هذه الهجرة، بينما وافق مجلس النواب على قانون يخص الهجرة في الـ15 من الشهر الماضي، ولكن كان هناك بعض الأعضاء في المجلس عارضوا القانون لأنهم يرون أنه لا يصح في بلاد الديمقراطية لأنه سيجلب العديد من المشاكل.

القانون يتيح للشرطة اقتياد المهاجرين إلى الحبس

وأشار إلى أن القانون يتيح للشرطة اقتياد المهاجرين إلى الحبس، ويعد بداية لفصلهم عن عائلاتهم المتواجدين بالولايات المتحدة.