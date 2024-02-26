وزير الطيران: معدلات الحركة الجوية في إفريقيا ضعيفة ولا تتناسب مع حجم القارة

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن أمام إفريقيا فرص كبيرة بما تملكه من إمكانات بشرية وثروات طبيعية لتحقيق نمو هائل في صناعة النقل الجوي، موضحا أنه بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل نحو 19% من سكان العالم إلا أن حركة الطيران من إفريقيا وإليها لا زالت ضعيفة حتى الآن، إذ تمثل فقط نحو 5% من الحركة العالمية.

المطارات الإفريقية تمثل 10% من مطارات العالم

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا رقم 71، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه بالرغم من أن المطارات الأفريقية تمثل نحو 10% من مطارات العالم إلا أن معدلات الحركة الجوية التي تستقبلها سنويا لا زالت لا تتناسب مع حجم القارة الأفريقية، لافتا إلى ضرورة السعي لزيادة قدرات صناعة النقل الجوي بالقارة السمراء خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هناك آفاق جيدة لتكوين شراكات بين مصر والدول الأفريقية تتمثل في قدرة مصر في التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها في مجالات صيانة الطائرات وتأهيل المهندسين وفي مجال نقل البضائع، فضلا عن تدريب الطيارين الأفارقة وعناصر المراقبة الجوية وأطقم الضيافة داخل مصر، وتدريبهم على كيفية إدارة المطارات.

مصر للطيران تسير رحلات إلى 52 مدينة حول العالم

وأشار حلمى إلى أن شركة مصر للطيران تسير حاليا رحلات إلى نحو 79 مدينة في 52 دولة حول العالم، منها رحلات إلي نحو 27 نقطة في إفريقيا بـ23 دولة إفريقية، موضحا أن مصر للطيران تسعى لوصول عدد رحلاتها إلي 114 نقطة حول العالم بحلول عام 2028 ولنقل 23 مليون راكب خلال هذا العام.

حضر المؤتمر كل من السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى.