مخرج «إمبراطورية ميم»: الأطفال خلقوا أجواء طيبة خلال تصوير المسلسل

أكد محمد سلامة، مخرج مسلسل «إمبراطورية ميم»، أنه مفتقد أجواء تصوير «إمبراطورية ميم»، مشددًا على أنه كان هناك 4 أطفال صغار وكانوا سبب وجود جو طيب وممتاز، موضحًا أن العمل مع الأطفال صعب من خلال السيطرة والخروج بأفضل ما يمتلكونه.

أحب تواجد الأطفال في الأعمال الدرامية

وشدد «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه يحب ويسعى دائمًا لتواجد الأطفال في الأعمال الدرامية المختلفة، موضحًا أن الأطفال الفترة الحالية لديهم عقل أكبر ولديهم القدرة على فهم الأمور ويستوعبون أكثر، منوهًا بأن السوشيال ميديا لها دور كبير في زيادة وعي الأطفال بشكل كبير.

وأضاف: «محمد رمضان قال إن منذر مهران شبهي أكتر من ابني»، موضحًا أن منذر تحدث معه عن أنه يحب أن يشارك في أي عمل بطولة الفنان محمد رمضان.