مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30.. استقالة يارا عزمي من الشركة

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، عديد من محاولات «نادين» يارا عزمي لإقناع «مختار» خالد النبوي وعائلته ببيع المنزل مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنه رفض كل العروض، ما جعل الشركة التي تعمل بها «نادين» تحاول أذيتهم من خلال حبس «مختار» والضغط على نجله «مروان» نور النبوي بتزوير التوقيع.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30

وشهدت الحلقة الـ30 من مسلسل إمبراطورية ميم استقالة «نادين» يارا عزمي من شركة «يحيى شاكر» العقارية التي يمتلكها «يحيى شاكر» أحمد وفيق رجل الأعمال الكبير، لأنها كانت ضد ما فعلته الشركة مع «مختار» من أذى وتهديد.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يعيش مع أبنائه الستة في منزل، وتطاردهم أحد الشركات العقارية الكبيرة لشراء ذلك المنزل ولكن صاحبه يرفض البيع ما يجعلهم يوجهون له الأذى ويحصلون على المنزل بطريقة غير شرعية وتوقيع مزور.