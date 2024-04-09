نور النبوي عن مسلسل إمبراطورية ميم: «رحلة خدت مني عشرة شهور»

أعرب نور النبوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بردود الأفعال على دوره في مسلسل إمبراطورية ميم.

ونشر نور النبوي صورا من كواليس المسلسل قائلا: «خلصت رحلة مروان أبو المجد فى الإمبراطورية… رحلة خدت مني عشرة شهور.. مبسوط جداً بردود الفعل ومتشكر على كل كلامكوا الحلو على مدار 30 يوم.. الدور ده حطيت فيه كل قلبي وممتن أنه وصل».

وأضاف النبوي: «أخيراً و ليس آخراً ديما ببقى فخور و متشرف و أنا بشتغل مع الأستاذ خالد النبوي و بشكر كل القائمين على العمل.. السنة دي بدأت بالحريفة و إمبراطورية م.. بس لسة مخلصتش، لسة اللي جاي أحلى».

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.