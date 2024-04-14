من هو الصحابي الذي لقب بـ«حامل سر رسول الله»؟.. عرف أسماء المنافقين وكتمها

جاهد صحابة رسول الله بالمال والنفس في سبيل نشر الرسالة السماوية، واحتل كل منهم مكانة مختلفة في قلب رسول الله، ومنهم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، الذي لقب «بحافظ الأسرار»، وفقًا لما جاء في الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية.

حامل أسرار النبي

حذيفة بن اليمان، الصحابي الوحيد الذي لقب بـ«حافظ سر الرسول» محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء»، إن الرسول كان قد أسر له بأسماء المنافقين، ولم يفش السر لأي أحد، وهذا هو شأن كل حافظ لسر، فقد اتصف بصفات «الحرص والكتمان على الأسرار والأمانة الشديدة»، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان متشوق لمعرفة المنافقين، ولكن الصحابي الجليل لم يخبره.

لماذا لم يشارك حذيفة في معركة بدر؟

شارك حذيفة بن اليمان في جميع المعارك والغزوات التي قادها النبي عدا معركة بدر، حيث كان قد سافر خارج المدينة وقتها فوقع أسيرا في يد كفار قريش، وعند استجوابه أعلمهم بأنه في طريقه للمدينة ولا علاقة له بالرسول محمد وجماعته، كما أنه عاهدهم بعدم مقاتلتهم، وبعد أن تركه الكفار شد الرحيل وأسرع إلى الرسول وأخبره عن ما حصل وبأن الكفار يتأهبون للغزو، ولم يسمح له النبي بالمشاركة في المعركة وفاء بعهده.

واستشهد علي جمعة بما روي عن حذيفة، وقال: سأل عمر رضي الله عنه «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ نَعَمْ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَبْلَ السَّاعَةِ؟ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ أَيُفْتَحُ، أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ إِذًا لا يُغْلَقُ؟.