مازيمبي يثير الجدل في الكونغو قبل مواجهة الأهلي.. وتدخل حكومي عاجل

شهدت مباراة مازيمبي وفيتا كلوب، في الجولة السابعة من دورة اللقب بمسابقة الدوري الكونغولي، حالة تحكيمية جدلية، كادت تغير من نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز مازيمبي بثنائية مقابل هدف؛ إذ كان من الممكن أن ينتهي اللقاء بالتعادل.

وجاءت اللقطة، بعد تخطي كرة فيتا كلوب بكامل محيطها خط المرمى، قبل أن يخرجها مدافع فريق مازيمبي، وسط تجاهل حكم المباراة احتسابها هدف لصاحب الأرض، واستمرار اللعب.

وعلق جوناناثان مازامبي، سكرتير وزير الاقتصاد الكونغولي، عضو مجلس بلدية نيجري في منطقة فوفانا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، على لقطة عدم احتساب هدف ضد مازيمبي في مباراة فيتا كلوب.

ورد سكرتير وزير الاقتصاد الكونغولي، على تغريدة النادي الكونغولي بعد نهاية المباراة، بفوزه بثنائية مقابل هدف وحصد الفوز، وذلك بنشر صورة اللعبة المثيرة للجدل، وقال: «عدالة الموت»، في تعبير عن رفضه لهذا الأمر.

وحقق مازيمبي الفوز على حساب فيتا كلوب، بثنائية مقابل هدف، في لقاء الجولة السابعة من منافسات دورة اللقب بالدوري الكونغولي، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي سيقام في ملعب مازيمبي، الساعة الثالثة مساءً.