بعد حادث أسطورة فريق مازيمبي.. نجوم كرة عادوا من الموت

عادوا من الموت؛ لا يحدث كثيرًا أن يواجه الشخص شبح الموت ثم يعود على قيد الحياة وكأن شيئًا لم يكن، لكن هذه المعجزة تكررت مرارًا على أرض الملعب، بأشكال وقصص مختلفة على غرار ما حدث للاعب نادي مازيمبي الكونغولي رينفورد كالابا، الذي أصبح حديث العالم بين يوم وليلة؛ وأحمد رفعت الذي توقفت ضربات قلبه وعاد من الموت بمعجزة وغيرها من القصص والتفاصيل في حياة نجوم كرة قدم أُطلق عليهم العائدين من الموت..

نجوم كرة قدم عادوا من الموت

قصص النجاة من الموت في الوسط الرياضي لا تنته؛ في الساعات الماضية أعلن نادي مازيمبي الكونغولي في بيان رسمي وفاة لاعبه وأسطورته رينفورد كالابا في حادث سير مروع صباح يوم السبت، لكن اللاعب عاد وأكد أنه على قيد الحياة وأن إعلان وفاته كان خطأ من قسم الطوارئ في المستشفى، ثم في بيان رسمي نفى النادي مرة أخرى خبر الوفاة، ويؤكد موقع zimeye أن اللاعب تعرض فعلًا لحادث سير لكنه يرقد في غيبوبة في وضع حرج.

أحمد رفعت عاد من الموت

لقب العائد من الموت أُطلق من قبل على لاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، إذ سقط على أرض الملعب، بعد أن توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله في أقرب وقت إلى المستشفى قبل دقيقة من نهاية المباراة، واستمرت محاولات عودة النبض إلى قلبه لمدة ساعة ونصف من خلال 20 صدمة كهربائية، أثارت قصته الرأي العام الذي ترقب تفاصيل حالته الصحية يومًا بعد يوم حتى تعافي بعد شهر تقريبًا وخرج من المستشفي.

في الدوري الألماني قصة أخرى تخطف الأنفاس، مع استعداد الدوري الألماني في أول الدوريات الكبرى في أوروبا قبل كوفيد-19 عاد اللاعب هيانيك كامبا، الظهير الأيمن السابق لنادي شالكه الألماني من الموت، إذ أعلن النادي في بيان رسمي خبر وفاته في حادث سيارة بموطنه في الكونغو، وتبين فيما بعد أنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، ويعمل في محطة للطاقة في وادي الرور، وفق موقع«telegraph» العالمي.

كريستيان إريكسن

لعب كريستيان إريكسن أكثر من 40 مباراة كرة قدم رفيعة المستوى، وهو لاعب كرة قدم الدنماركي الشهير الذي يلعب في مركز الوسط الهجومي مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ تعتبر قصته من أشهر قصص لاعب كرة القدم العائدون من الموت؛ في لقاء بين الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا على ملعب باركين في كوبنهاغن، خلال رمية تماس في نصف ملعب الدنمارك وبدون سابق إنذار استلقى بلا حراك على العشب، وتوقف قلبه على الفور لكن بعد صدمة كهربية واحدة عادة إلى الحياة مرة أخرى وفق الموقع الرسمي لـ«فيفا».