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عاجل.. مازيمبي يعلن عن ضربة موجعة لفريقه قبل مواجهة الأهلي في أفريقيا

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
05:36 م | الأحد 14 أبريل 2024
فريق مازيمبي

فريق مازيمبي

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، عن تلقيه ضربة موجعة قبل مواجهة النادي الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأشار النادي الكونغولي، في بيان رسمي له، إلى أن مباراة فيتا كلوب اليوم في الدوري الكونغولي، ستشهد غياب إبراهيم كيتا، بسبب الإصابة، ولم يجر الكشف بشكل رسمي هل سيكون جاهزا لمواجهة النادي الأهلي المقبلة أم لا.

فيما سيغيب عن مازيمبي الكونغولي في مباراة فيتا كلوب، لاعبه بيتنت موامبا، بسبب الإيقاف.موعد مباراة الأهلي ومازيمبي 

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي يوم 20 من الشهر الجاري بالكونغو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة سميبا التنزاني بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، فيما نجح مازيمبي الكونغولي في تخطي عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.

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