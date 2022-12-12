سعر صرف «الإسترليني» مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استمر تذبذب سعر صرف الجنيه الإسترليني، في عدد من البنوك داخل مصر، بقيم تتراوح بين قرش وقرشين خاصة في البنوك العربية والأجنبية، وفقا لما نشرته مواقع البنوك الرسمية خلال التحديثات البنكية بالقطاع المصرفي، صباح اليوم.

سعر الجنية الإسترليني اليوم

- سجل الجنية الأسترلينى اليوم بالبنك المركزي المصري، 30.10 جنيه للشراء، و30.21 جنيه للبيع.

- سجل في بنك الأهلي المصري 29.71 جنيه للشراء، والبيع 29.87 جنيه.

- في بنك قناة السويس سجل 29.98 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 30.23 جنيه.

- سعر الشراء للجنيه الإسترليني في بنك مصر، بلغ 29.97 جنيه، في حين سجل البيع 30.16 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأجنبية

- سجل سعر الشراء للجنيه الإسترليني في بنك MIDBANK 29.83 جنيه، في حين سجل البيع 30.34 جنيه.

- سجل في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» سعر 29.99 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.23 جنيه.

- ببنك بلوم عند 29.97 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.37 جنيه.

- في بنك المشرق عند 30.04 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.03 جنيه.

- في المصرف الدولي AIB، بلغ سعره 29.99 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.13 جنيه.

- بنك الكويت الوطني NBK، عند 29.97 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.37 جنيه.

- أبوظبي الإسلامي، عند 30.06 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.23 جنيه.

- بنك قطر الوطني QNB اليوم،30.01 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.23 جنيه.

- في بنك HSBC في مصر، سجل 29.98 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.24 جنيه.

- في بنك كريدي أجريكول، سجل 29.97 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.22جنيه.