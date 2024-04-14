لميس الحديدي: مسلسل الحشاشين نقلة في تاريخ الدراما المصرية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، من موقع مدينة أصفهان في مسلسل «الحشاشين»، أن مدينة أصفهان موجودة في بلاد فارس ولكن هذا الموقع تم بناؤه خصيصا لتصوير بعض المشاهد من المسلسل، الذي عرض على مدار 30 حلقة بشهر رمضان، منوهة بأن هناك العديد من المواقع التي بنيت خصيصًا لهذا العمل.

مسلسل الحشاشين عمل تاريخي ضخم

وأوضحت «الحديدي»، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن مسلسل «الحشاشين» عمل تاريخي ضخم قدمته شركة سينرجي والشركة المتحدة، كان خلفه جيش من الفنانين والفنيين لتقديم هذا العمل والذي يعتبر نقلة في تاريخ الدراما المصرية من حيث التصوير والمضمون.

أكثر من 3 آلاف مشهد جرافيكس في المسلسل

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف مشهد جرافيكس في المسلسل، موضحة أن الجميع فخورين بهذا العمل الفني الذي تم تقديمه بأيد مصرية وهو تأكيد على أننا قادرين على تقديم منتج فني متكامل يستطيع أن ينافس، الحشاشين مسلسل مهم على مستوى المضمون لأنه يقدم رؤية درامية تذكرنا بجذور الأفكار المتطرفة في تاريخنا القديم وتؤكد أنه لا يهزم هذه الأفكار إلا العلم.