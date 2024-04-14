إشادات بظهور شيري عادل في نهاية مسلسل الحشاشين.. «خطفت القلوب»

بهدوء وثبات كبير، خطفت الفنانة شيري عادل، الأنظار إليها، عقب ظهورها في الحلقة الأخيرة، من مسلسل الحشاشين، أمام الفنان كريم عبدالعزيز، إذ قدمت شخصية ابنه حسن الصباح «خديجة».

مشاهد متسلسلة بداية من وقوفها في وجه برزك أميد «الفنان سامي الشيخ»، وهي تحاول الدخول رغمًا عنه للاطمئنان على والدها، ثم رفض عرضه للزواج منها وتحديه، قبل الدخول على مخبئ والدها حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، الذي ظهر وهو لا يتذكرها، وهي تبكي أمامه وتشاهد نهايته.

إشادات بظهور شيري عادل في الحشاشين

وعلى الفور، انهالت التعليقات الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ظهور الفنانة شيري عادل، عقب طرح الحلقة الأخيرة، التي ما يزال صداها حتى الآن، مدونين: «شيري عادل مشهدين في مسلسل الحشاشين خطفت قلبي»، وتابع آخر: «شيري عادل مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين»، و«شيري عادل اللي تخطف القلب والروح.. ظهور مميز ليها في مسلسل الحشاشين».

ودونت إحدى الرواد: «شيري عادل خطيرة يا جماعة عيطتني في مشهدها مع كريم عبد العزيز، من غير ماتتكلم آخر حلقة من الحشاشين مسك الختام»، وتابعت أخرى: «بيقولوا الفنان الشاطر اللي يقدم دور حلو بس مقالوش أن الفنان المبدع يقدر يقدم إبداع في مشهد، وشيري عادل بقى قدمت إبداع حقيقي في ظهورها في الحشاشين».