معلومات عن ميرنا نور الدين.. «دنيا زاد» التي سكنت قلب حسن الصباح في الحشاشين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأضواء منذ طلتها الأولى على الجمهور بمسلسل الحشاشين، في رمضان 2024، حيث أدت دور زوجة حسن الصباح «دنيا زاد» وأسرت المشاهدين بسبب ملامحها الجميلة وهدوئها خلال تأدية المشاهد الخاصة بها، إذ ظهرت في البداية وهي تؤمن بدعوى «الصباح» وتساعد في نشرها، قبل أن تتحول وتقف أمامه بعدما قتل نجلهما، لتهرب منه محاولة فضح أكاذيبه، وتُقتل على يديه.

وجذبت ميرنا نور الدين، الأنظار إليها، وباتت واحدة من أهم الفنانات على شاشة رمضان هذا العام.

معلومات عن ميرنا نور الدين.. دنيا زاد

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة ميرنا نورالدين، بعد إشادات الجمهور بها، بمسلسل الحشاشين، بحسب تصريحاتها السابقة مع الإعلامية إسعاد يونس.

من هي الفنانة ميرنا نورالدين؟

ولدت ميرنا نورالدين عام 1990.

عاشت أغلب سنوات عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

انتقلت إلى مصر، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

كان أول دور لها أول في مسلسل «تحت السيطرة»، أمام نيللي كريم.

توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والدراما، من أبرزها: «كوفيد 25»، «دايما عامر»، «حكايات بنات الجزء الرابع»، «الاختيار 3» «الكتيبة 101».

أكدت أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن منها.

تزوجت العام الماضي، من شخص خارج الوسط الفني، يُدعى عمر عطية، وهو مصري أمريكي الجنسية.

تهتم بممارسة الرياضة.