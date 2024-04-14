رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

معلومات عن ميرنا نور الدين.. «دنيا زاد» التي سكنت قلب حسن الصباح في الحشاشين

كتب:

آية أشرف
08:39 م | الأحد 14 أبريل 2024
ميرنا نورالدين

ميرنا نورالدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأضواء منذ طلتها الأولى على الجمهور بمسلسل الحشاشين، في رمضان 2024، حيث أدت دور زوجة حسن الصباح «دنيا زاد» وأسرت المشاهدين بسبب ملامحها الجميلة وهدوئها خلال تأدية المشاهد الخاصة بها، إذ ظهرت في البداية وهي تؤمن بدعوى «الصباح» وتساعد في نشرها، قبل أن تتحول وتقف أمامه بعدما قتل نجلهما، لتهرب منه محاولة فضح أكاذيبه، وتُقتل على يديه. 

وجذبت ميرنا نور الدين، الأنظار إليها، وباتت واحدة من أهم الفنانات على شاشة رمضان هذا العام. 

معلومات عن ميرنا نور الدين.. دنيا زاد

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة ميرنا نورالدين، بعد إشادات الجمهور بها، بمسلسل الحشاشين، بحسب تصريحاتها السابقة مع الإعلامية إسعاد يونس. 

من هي الفنانة ميرنا نورالدين؟

ولدت ميرنا نورالدين عام 1990.

عاشت أغلب سنوات عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

انتقلت إلى مصر، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

كان أول دور لها أول في مسلسل «تحت السيطرة»، أمام نيللي كريم.

 توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والدراما، من أبرزها: «كوفيد 25»، «دايما عامر»، «حكايات بنات الجزء الرابع»، «الاختيار 3» «الكتيبة 101».

 أكدت أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن منها.

تزوجت العام الماضي، من شخص خارج الوسط الفني، يُدعى عمر عطية، وهو مصري أمريكي الجنسية.

تهتم بممارسة الرياضة.

اقرأ المزيد:

رسالة مؤثرة من ميرنا نور الدين بطلة «الحشاشين»: «خلصت الحكاية وشكرا للمتحدة»

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. كريم عبد العزيز يقتل ميرنا نور الدين

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. ميرنا نور الدين تهرب من قلعة آلموت

ميرنا نور الدين كلمة سر الحشاشين.. كيف أقنع حسن الصباح جماعته بالقتل؟

رمضان 2024.. ميرنا نور الدين تنشر صورة من كواليس مسلسل الحشاشين

الفنانة ميرنا نور الدين تنتظر عرض «في عز الضهر» وتواصل تصوير «الحشاشين»
بقلم آية أشرف