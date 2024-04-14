سر عجينة الـ ميني بيتزا.. حضريها في 5 دقائق بأسهل وأسرع طريقة

يفضل الأطفال والكبار الوجبات السريعة، ذات الطعم اللذيذ، ومنها الميني بيتزا، والتي ترغب الكثير من الأمهات في معرفة طريقة تحضيرها لتقدمها لأسرتها خلال وجبتي الإفطار والعشاء.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أسرار عمل عجينة الـ ميني بيتزا على خطى الشيف غادة التلي.

مقادير عمل ميني بيتزا سريعة

2 كوب دقيق

ربع كوب من الزيت

رشه صغيرة ملح

ماء

معلقة صغيرة خميرة فورية

معلقة كبيرة لبن بودرة

رشة سكر

صلصة البيتزا

فلفل رومي

شرائح من البصل

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

زيتون أسود حلقات

خطوات عمل ميني بيتزا

- الخطوة الأولى: لعمل البيتزا في عجان؛ قومي بوضع كوبان دقيق ولبن البودرة والملح والسكر والخميرة، وقلبيها جيدًا، وضعي الزيت وبعده المياه حتى يصبح لديك عجينة متماسكة وطرية.

الخطوة الثانية: شكلي عجينة البيتزا وضيفي إليها الحشو، وضعيها في طاسة ساخنة على نار هادئة.

-الخطوة الثالثة: بعد أن تنضج ضعي الميني بيتزا في أطباق وقدميها لأسرتك.