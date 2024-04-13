طريقة عمل صلصة البيتزا.. سر المطاعم في مكون لا يخطر على بالك

صلصة البيتزا الإيطالية تشتهر ببساطتها ونكهتها المميزة، فالبيتزا أحد أشهر أصناف الطعام في العالم، وهي عبارة عن قطعة من العجين المُخبوزة مغطاة بطبقة من صلصة الطماطم، ومزينة بمكونات مختلفة مثل الجبن واللحم والخضروات والفطر والزيتون وغيرها، والبيتزا من الأطباق الإيطالية التقليدية التي انتشرت عالميا، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من مطابخ مختلف الثقافات.

طريقة عمل صلصة البيتزا

إليك طريقة عمل صلصة البيتزا، في المنزل مثل المطاعم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات طريقة عمل صلصة البيتزا

2 كوب صلصة طماطم معلبة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة من السكر (سر المطاعم).

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف.

1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة عمل صلصة البيتزا بالخطوات

لبدء طريقة عمل صلصة البيتزا، احضر مقلاة على نار متوسطة، ثم سخن زيت الزيتون.

أضف الثوم المفروم وقلبه حتى يصبح متوسط اللون ويبدأ بالتحول إلى لون ذهبي، لكن تجنب حرقه.

أضف الصلصة المفرومة وقلبها جيدًا.

أضف السكر، الأوريجانو، والبقدونس، وامزجها جيدًا.

اترك الصلصة تغلي قليلاً، ثم اخفض الحرارة واتركها تطهى لمدة 10-15 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر.

ضع الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

اترك الصلصة تبرد قليلاً قبل استخدامها على البيتزا.

يمكنك أيضًا تخصيص الصلصة حسب ذوقك، بإضافة المكونات الإضافية مثل الفلفل الحار أو البصل المفروم.

استمتع بتحضير بيتزا شهية.