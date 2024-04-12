طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. زي الجاهزة

البيتزا الإيطالية من أكثر المعجنات شهرة والتي يمكن تناولها في أي وقت، وترغب الأمهات في صنعها لمذاقها الطيب والشهي، لذا يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قناة سي بي سي.

مكونات عجينة البيتزا الإيطالية

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب زيت أو أكثر

رشة ملح

كوب ماء دافئ أو أقل للعجن

2 ملعقة كبيرة سكر

زعتر حسب الرغبة

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية

- الخطوة الأولى: اخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر.

الخطوة الثانية: ضيفي الزيت والماء وتعجن، ثم تترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة.

مكونات أخرى لعجينة البيتزا الإيطالية

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة سكر

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بيضة مخفوقة

نصف كوب ماء دافئ

خطوات عمل عجينة البيتزا الإيطالية

الخطوة الأولى: ولعمل عجينة البيتزا الإيطالية قومي بخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح، وضيفي الزيت والبيضة المخفوقة.

الخطوة الثانية ضيفي الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة، غطي العجينة وتترك لمدة نحو 40 دقيقة لتتخمر، وتفرد بالنشابة وتفرد في صينية، وتخرم بالشوكة.

مقادير أخرى لعمل عجينة البيتزا الإيطالية

كيلو دقيق

نصف لتر ماء

30 جرام ملح

30 جرام خميره جاهزة

10 جرامات خميره بيرا

50 ملليلتر زيت زيتون

طريقة أخرى لتحضير عجينة البيتزا الإيطالية

- الخطوة الأولى: اخلطي الزيت مع الماء والخميرة والملح، وضعيهم في العجان واخلطيهم مع الدقيق، واتركيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات وهي مغطاه بكيس نايلون.

- الخطوة الثانية: افرديها وابدأي وضع التوبينج المفضل، وادخليها الفرن على 250 درجة مئوية من 5 إلى 10 دقائق وقدميها.