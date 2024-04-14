بعد عودة العمل بمخابز غزة.. كيف كان يعيش سكان القطاع لأكثر من 190 يوما بدونها؟

بعد مرور عدة أشهر عادت المخابز في مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى العمل، نتيجة مداهمات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة على الوحدات السكنية في القطاع، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

عودة العمل في مخابز غزة بعد غلقها لفترة طويلة

عانى الأهالي في قطاع غزة من عدم توافر الخبز في المنازل، مع صعوبته بشكل كبير، خاصة مع نزوح معظمهم إلى مناطق متفرقة، هربا من القصف المتواصل على البيوت، إلا أنه مؤخرا، جرى إعلان عودة العمل في مخابز غزة مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة أعداد كبيرة من عائلات القطاع إلى الشمال عبر شارع الرشيد.

كيف كان يعيش أهل غزة مع غلق المخابز؟

عاش المواطنون في قطاع غزة لمدة أكثر من 190 يوما، منذ بدء العدوان على غزة، بدون كسرة خبز واحدة، إذ كانوا يعتمدون بشكل كبير على الدقيق الذي يصلهم من خلال المساعدات الإنسانية التي يحصلون عليها بصعوبة، نتيجة تضييق قوات الاحتلال، عمليات تمرير المساعدات الغذائية والطبية وغلق المعابر أمامها، وفقا لما أوضحته صحيفة «الإندبندنت».

كما لم يكن غلق المخابز التحدي الوحيد الذي واجهه سكان القطاع، وإنما قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء باستمرار، مع وجود انعدام في الغاز للطهي في المخيمات التي نزحوا إليها، ما جعل من الصعب توافر دقيق القمح، وتسبب ذلك في زيادة نسبة المجاعة بين الجميع، خاصة الأطفال.

عدد الشهداء في قطاع غزة منذ العدوان

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود زيادة كبيرة في حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ وصلت إلى نحو 33 ألفًا، و729 شهيدًا، وإصابة 76 ألفًا و371 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب «القاهرة الإخبارية».