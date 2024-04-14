عضو بـ«الشيوخ»: على الجميع الانصياع لتحذيرات مصر من استمرار العدوان على غزة

حذر أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة، قائلا إن إسرائيل تقود المنطقة للدمار وصراع شامل يخرج بعيدا عن غزة.

اتساع الحرب في قطاع غزة

وأوضح محسن، في تصريح له اليوم، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، يؤكد اتساع الحرب في قطاع غزة، وإنها قد لا تتوقف عند نطاق القطاع، مشيرا إلى أن مصر سبق وحذرت من هذا الموقف والوصول للوضع الحالي عندما أكد الرئيس السيسي على مخاوف مصر من اتساع نطاق الحرب حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتفويت الفرصة على الانفجار الكامل، منوها ببيان وزارة الخارجية المصرية، حيث اعتبرت أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا نتاج مباشر لما سبق وحذرت منه مصر مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

مصر تواصل دورها لوقف التصعيد بالمنطقة

واختتم بأن مصر ستواصل دورها وتستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مشددا على أن الأمور خطرة وعلى الجميع الالتفات لتحذيرات مصر ورؤاها.