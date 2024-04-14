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دراما المتحدة

منفذو المؤثرات البصرية لمسلسل الحشاشين: «عملنا 3 آلاف مشهد جرافيك»

كتب:

عمرو هلال
11:34 م | الأحد 14 أبريل 2024
منفذو المؤثرات الصوتية للحشاشين

منفذو المؤثرات الصوتية للحشاشين

أكد محمد طنطاوي، مؤسس شركة تريند والمشرف على تنفيذ المؤثرات البصرية لمسلسل «الحشاشين»، أنه يعتمد على نسخة ديجتال من المباني، لتكون موجودة على الكمبيوتر وتوظيفها في العديد من الأعمال المختلفة، مشددًا على أن الديكور المبني من أجل المشاهد والأحداث التي داخل القلعة نفسها، لكن كل ما هو خارج القلعة يتم الاعتماد على أنه يحدث بالجرافيك.

وأشار إلى أننا عملنا 3 آلاف مشهد جرافيك في مسلسل «الحشاشين»، والتحدي لم يكن في الكم فقط، لكن في نوعية الشغل المصمم في المسلسل.

وشدد محمد عطوة، مدير إدارة إنتاج المؤثرات البصرية بشركة تريند، على أنه كان هناك تدخل بالجرافيك بأغلب مشاهد مسلسل الحشاشين، موضحًا أن التحدي كان من أجل الوصول لهذه الحقبة الزمنية، لتكوين نفس المباني.

وأوضح أنه كان هناك تعاون بين الجرافيك والديكور والتصوير في هذا العمل، متابعًا: «مشهد البحر خدنا فيه 9 شهور شغل».

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