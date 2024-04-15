«بورفؤاد للسباحة بالزعانف» يحقق 4 ميداليات متنوعة في مونديال الأندية بأمريكا

حققت بعثة نادي بورفؤاد للسباحة بالزعانف ناشئين تحت 17 سنة ببورسعيد نتائج متميزة باليوم الأول من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية فلوريدا بعد أداء رفع اسم مصر وبورفؤاد عالياً بالتتويج بـ 4 ميداليات متنوعة.

ميداليتان ذهبية وفضية

وأعلن بيان لنادي بورفؤاد الرياضي أن البطلة ملك محمد طليب حققت ميداليتين، ميدالية ذهبية والمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو، وحصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر AP.

وحصل البطل مروان الشناوي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر سباحة بزعانف المونو.

فيما حقق الفريق المركز الثاني والميداليات الفضية في سباق التتابع 4*100 سباحة بزعانف المونو واللاعبين هم:

أشرف كراوية، يامن الجيار، مصطفى حسام، ياسين الزغبي.

وبهذا تصبح حصيلة الميداليات باليوم الأول 4 ميداليات واحدة ذهبية وفضيتين وميدالية برونزية.

بعثة بورفؤاد

تتكون بعثة بورفؤاد من: الدكتور مجدي أبو عرام عضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، الكابتن محمد جلال المدير الفني للفريق، الكابتن أحمد الغضبان مدرب عام الفريق.

فيما يشرف على النشاط محاسبة مروة محمود أمين الصندوق ببورفؤاد.