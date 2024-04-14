إشادات واسعة بمسلسل جودر بطولة ياسر جلال: فانتازيا من وحي تاريخنا وتراثنا

إشادات كبيرة بمسلسل جودر، بطولة النجم ياسر جلال، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني 2024، ويدور في إطار فانتازيا الخيال، من حواديت «ألف ليلة وليلة».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات إيجابية على المسلسل، وقال أحد المتابعين: «مسلسل جودر هو المعني الحقيقي للراحة البصرية، صورة حلوة وحدوتة حلوة، إنتاج محترم وكاست متوزع صح، نتمنى كل سنة يبقى عندنا مسلسل زي كدا، فيه عالم ديزني وفيه عالم ألف ليلة وليلة».

إشادات واسعة بمسلسل جودر

وأشاد متابع آخر بأداء مخرج العمل معلقًا: «للسنة التانية بيقدملنا المخرج المبدع إسلام خيري، عالم من السحر والخيال، كل مشهد كأنه نسخة حية وأجمل من حواديت ديزني اللي حبيناها واستمتعنا بيها، والأهم إنها من وحي تراثنا وتاريخنا »، وكتب آخر: «مجهود كبير أوي وعظيم، اتعمل في مسلسل جودر، وحقيقي بشكر كل شخص شارك فيه».

مغامرات خيالية في مسلسل جودر

أبدت إحدى المشاهدات إعجابها بالمغامرات، التي تناولها المسلسل: «جودر فيه كل حاجة مبهجة، دا غير إنه مليان مغامرات ويجذبك جدًا، أتمني الجزء التاني ميغيروش أي حد من الممثلين، وياريت ينزل بعد العيد».

فريق عمل مسلسل جودر

مسلسل جودر من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، تأليف أنور عبدالمغيث، بطولة الفنان ياسر جلال، ومجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر.