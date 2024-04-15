عاجل.. أصعب 48 ساعة.. تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد ونصائح لفئتين

تقلبات جوية تشهدها حالة الطقس خلال هذه الأيام، إذ تشهد البلاد طقس الـ4 فصول في يوم واحد، فتارة يكون حارا ومرة باردا وثالثة ربيعي فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من الظواهر الجوية التي تضرب سماء مصر خلال الأسبوع الجاري.

هيئة الأرصاد الجوية، حذّرت من الظواهر الجوية التي تضرب سماء مصر خلال هذا الأسبوع، مؤكدة أن هناك ظاهرتين جويتين ستضربان البلاد لمدة 48 ساعة، وهما انتشار الشبورة المائية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، وهما ظاهرتان تستدعيان توخي الحذر خاصة لبعض الفئات، إذ من المتوقع أن يشهد اليوم وغدا أصعب 48 ساعة على السائقين ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية.

تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد

«الأرصاد» حذّرت في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من انتشار الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والوجه البحري، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية اليوم.

الشبورة المائية ستضرب مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد غدا ومن المتوقع أن تكون كثيفة أحيانا من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قبل السائقين المارين على تلك المناطق.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة هي الظاهرة الثانية التي حذّرت منها «الأرصاد»، مؤكدة أنها ستنشط على مختلف المناطق بدءا من اليوم وحتى السبت المقبل، وهو ما يستدعي توخي مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الحذر عند الخروج لعدم الإصابة بالتهابات أو التأثر بالرياح والأتربة.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

الدكتور محمد الديب، أخصائي الأنف والأذن، حذّر مرضى الجيوب الأنفية والحساسية عبر «الوطن» من الخروج في هذه الأجواء: «مش لازم خروج وقت نشاط الرياح، دا هيسبب زيادة الالتهابات بسبب دخول الأتربة اللي بتسبب عدوى تنفسية علشان كدة لازم تناول مضادات الهيستامين والفيتامينات، وإذا اضطررتم للخروج يجب ارتداء الكمامة لعدم الإصابة».

انتشار الشبورة المائية على الطرق والتي حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية، يستدعي تعامل السائقين بحذر بحسب خبير السيارات محمود القلماوي، الذي قدّم نصائح لهذه الفئة عبر «الوطن»، وهي كالتالي:

- ضرورة خفض السرعة على الطريق وقت الشبورة.

- ترك مسافة أمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- ضرورة التزام الجانب الأيمن من الطريق وعدم السير في منتصفه.

- عدم استخدام الأنوار العالية واستخدام أنوار الضباب.