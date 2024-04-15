«الحزب الجمهوري»: إنشاء أمانة للأطفال هدفها تربية الصغار على حب الوطن

كشف علاء عبدالعظيم، الأمين العام للحزب الجمهوري، عضو تحالف الأحزاب السياسية، تفاصيل إنشاء الحزب أمانة للأطفال، وتولي الطفل حسن علاء، منصب أمين عام الأطفال بالحزب الجمهوري.

وقال «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الهدف من هذه الأمانة هو غرس روح الانتماء والولاء للوطن في الأطفال باعتباره واجبا دينيا وقوميا، ونربي أطفالنا للحفاظ على الوطن باعتباره أغلى شيء في حياة الإنسان.

أمانة الأطفال

وقال الطفل حسن علام، أمين عام الأطفال بالحزب الجمهوري، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، إنه شارك في الانتخابات الرئاسية وتواجد في اللجان يحث الأطفال في سنه على الحديث مع أولياء أمورهم للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتباره يوما للوطن، يجب على الجميع أن يقف من أجل الوطن.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي علمنا كيف نحافظ على الوطن الغالي، ولا يستخدمنا أحد ضد الوطن، فنحن مع مصر والدولة المصرية وأجهزتها الساهرة على أمنها واستقرارها، لذلك كان يجب أن يكون هناك دور خاص للأطفال في الحياة السياسية، وتنشئتهم على حب هذا الوطن الغالي.