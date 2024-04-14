عقد المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية الأزهرية في كفر الشيخ غدا

تنطلق غداً الاثنين 15 أبريل 2024 اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

عقد اختبارات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري

وأنهت منطقة كفر الشيخ الأزهرية كافة استعداداتها لانطلاق اختبارات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري، المقرر عقدها غداً الاثنين 15 أبريل 2024، حيث جرى تسليم شيوخ المعاهد، ورؤساء الكنترولات كافة متعلقات بالاختبارات، والتنبيه على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص اختبارات المهام الأدائية.

ووفق ما أعلنته الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، التربية والتعليم فإنّ طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري يؤدون اختبارات المهام الأدائية في 8 مواد، كالتالي:

- الاثنين 15 أبريل 2024: امتحان مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات.

- الثلاثاء 16 أبريل 2024: امتحان مواد المهارات المهنية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 17 أبريل 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

عقد اختبارات المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل لتوجيه المادة.

اختبار المهام الأدائية

وأكدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّ زمن الاختبار فترة زمنية دراسية واحدة لجميع المواد، ويتم اختبار المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل لتوجيه المادة، كما أنّه لا يجوز التعديل في جدول المهام للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري على أنّ يكون حضور جميع المعاهد فترة صباحية، ويتم التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية التابع لها المعهد.