علي جمعة يرد على سؤال فتاة: ما حكم مقاطعة الأقارب حال حدوث خلاف مع الأم؟

طرحت فتاة سؤالًا على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم مقاطعة الأقارب في حال حدوث خلاف بينهم وبين الأم.

وتساءلت الفتاة: «لو حصل خلاف بين أمي وإحدى الأقارب لازم أقاطعها كنوع من بر أمي، هل ده بر والدين؟».

كيفية التصرف في خلاف الأهل مع الأقارب

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «لو حصل خلاف، مفيش داعى إننا نغيظ أبونا وأمنا، ونقول لهم إننا رايحين للشخص اللي زعلان معاه، ما بلاها الكيد والغيظ».

أهمية التحلي بالحكمة

وأضاف: «إيه اللي هيحصل إنك لو تتحلى بالحكمة، ووضع الشخص المناسب بالحالة المناسبة في الوقت المناسب».