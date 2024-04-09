رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

علي جمعة يرد على سؤال فتاة: ما حكم مقاطعة الأقارب حال حدوث خلاف مع الأم؟

كتب:

أحمد العانوسي
02:44 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
علي جمعة

علي جمعة

طرحت فتاة سؤالًا على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم مقاطعة الأقارب في حال حدوث خلاف بينهم وبين الأم.

وتساءلت الفتاة: «لو حصل خلاف بين أمي وإحدى الأقارب لازم أقاطعها كنوع من بر أمي، هل ده بر والدين؟».

كيفية التصرف في خلاف الأهل مع الأقارب

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «لو حصل خلاف، مفيش داعى إننا نغيظ أبونا وأمنا، ونقول لهم إننا رايحين للشخص اللي زعلان معاه، ما بلاها الكيد والغيظ».

أهمية التحلي بالحكمة

وأضاف: «إيه اللي هيحصل إنك لو تتحلى بالحكمة، ووضع الشخص المناسب بالحالة المناسبة في الوقت المناسب».

اقرأ المزيد:

نظير عياد: الإمام الأكبر والشيخ علي جمعة من أبرز علمائنا الأفاضل

علي جمعة يوضح حكم نشر خصوصيات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي

علي جمعة: الزوج عليه إبلاغ الزوجة بموعد عودته إلى البيت لتتجمل قبل وصوله

علي جمعة عن معرفة أحد الزوجين لكلمة مرور موبايل الآخر: ليس من حقه

علي جمعة: التجسس على الزوج مرفوض حتى لو تأكدت الزوجة من خيانته
بقلم أحمد العانوسي