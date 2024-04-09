هل يحاسب الوالدين على عدم حجاب ابنتهم؟.. علي جمعة يرد في «نور الدين»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال إحدى الفتيات حول محاسبة الأبوين على ارتكاب أبنائهم المعاصي خاصة عدم لبس الحجاب؟ إذ سألت الفتاة «هل الأهل هيتحاسبوا على أفعال أولادهم من المعاصي خاصة عدم ارتداء الحجاب؟».

الوالدان مسؤولان عن النصيحة فقط

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، أنَّه ما دام الوالدان مستمران في النصح فلا شيء عليهما، وإنما الإنسان بعد سن البلوغ فهو خصيم نفسه، يُحاسب على ما يفعل ومسؤول عن تصرفاته.

البالغ مسؤول عن أعماله

وتابع: «بعد وصول الإنسان إلى سن البلوغ والتكليف يكون مسؤولًا أمام الله عن تصرفاته، ولذلك لما أمرنا الرسول بالتربية كان في سن 7 و10 سنوات على أمور الدنيا والدين ومنها الصلاة، وهي واجبة، وحتى يكبر الطفل ويصبح معتادًا عليها».