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دراما المتحدة

علي جمعة يوضح حكم إجبار الأبناء على الالتحاق بكلية معينة: الآباء مصدر النصيحة

كتب:

أحمد العانوسي
03:05 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

طرح أحد الشباب سؤالًا على الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، حول حكم الآباء الذين يجبرون أبنائهم على دخول كلية معينة، ويعملون على تحديد مجال دراسة أبنائهم بالإضافة إلى اتجاههم لتحديد مستقبلهم، إذ تساءل الشاب: «إيه حكم الآباء اللي بيجبروا أبنائهم على كلية معينة؟».

للابن حياة مستقلة بعيدًا عن الآباء

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «يجب على الآباء أن يستشعروا أن ده إنسان له إرادته المستقلة واختياراته المستقلة».

الأب مصدر للنصيحة

وأضاف: «الأب ينصح ابنه مثلا إن الصيدلة أحسن لك من الطب، إنما لا يصح أن يقوله له لأ عاوز الهندسة، خلاص أنا نصحته وحملته نتيجة اختياراته».

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