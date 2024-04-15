قبل لقاء الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التسامح واجب والتعصب أمر شيطاني

ساعات تفصل عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي عن اللقاء المنتظر بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وقبل انطلاق المباراة، سبق وتحدث مفتي الجمهورية والأزهر الشريف عن أهمية التحلي بالروح الرياضية ومنع التعصب الكروي، إذ قال الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن الإسلام نادى بممارسة الرياضة لما بها من فوائد للجسم، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ»، كما أنها تعمل على تهذيب النفس والأخلاق والدعوة إلى التسامح.

حكم التعصب الكروي

واستشهد مفتي الجمهورية بقوب الله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه ايضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى».

وحذر المفتي، من التعصب الكروي مؤكدا أنه أمر مذموم في الدين والمجتمع، خاصة أنه يتسبب في حالة من الفرقة والكراهية بين جمهور الفريقين، بدلا من الأهداف السامية للرياضة والتي غرضها تقارب الشعوب، لذلك فالتعصب هو خلق شيطاني، مستشهدا بقول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أن يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ».

الروح الرياضية

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الحفاظ على الترابط والوحدة مقصد شرعي، مستشهدا بقول الله سبحانه: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، كما حذر من التعصب باعتباره فعل شيطاني، كما بيّن النبي حينما قال: «إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ».