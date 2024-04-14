موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري نايل.. وتردد القنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومشجعو قطبي الكرة المصرية، قمة الدوري المصري بين الفارس الأبيض والشياطين الحمر، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها غدا على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويأتي موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري نايل غدا الاثنين 15، ويستضيفها الفارس الأبيض على استاد القاهرة الدولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، وهي القنوات المفتوحة الناقلة الوحيدة حصريًا لمباريات دوري نايل.

وتنقل قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 HD مباراة الأهلي والزمالك.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على نايل سات كالتالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب الأهلي والزمالك في دوري نايل

يأتي ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري على النحو التالي:

يحتل النادي الأهلي المركز التاسع من خلال 10 مباريات، حصد فيها 21 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز 12 برصيد 18 نقطة جمعها من 12 مباراة.