قبل مواجهة القمة.. مفاجأة في ترتيب ديربي الأهلي والزمالك حول العالم

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في تمام الساعة 7 مساء الغد، ضمن منافسات دوري Nile، في المباراة رقم 127 من ديربي القاهرة، إذ يدخل الأحمر في حصيلته 49 انتصارا من إجمالي لقاءات القمة، في حين انتصر الأبيض في 27 مباراة، وحسم التعادل 50 مواجهة.

ويصنف ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، ضمن أشهر المنافسات حول العالم، خاصة أن الفريقين لديهم عدد كبير من البطولات، ونستعرض ترتيب ديربي المصري الأشهر بين أقوى 20 ديربي حول عالم، بحسب تقرير سابق لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ترتيب أقوي 20 ديربي في العالم

المركز الأول: بوكا جونيورز وريفر بليت في الأرجنتين.

المركز الثاني: ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا.

المركز الثالث: سيلتك ورينجرز في إسكتلندا.

المركز الرابع: ناسيونال وبنيارول في أوروجواي.

المركز الخامس: لاتسيو وروما في إيطاليا.

المركز السادس: فنربخشة وجلطة سراي في تركيا.

المركز السابع: ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

المركز الثامن: جريميو وإنترناسيونال في البرازيل.

المركز التاسع: بوروسيا دورتموند وشالكه في ألمانيا.

المركز العاشر: الأهلي والزمالك في مصر.

المركز الحادي عشر: مارسيليا وباريس سان جيرمان في فرنسا.

المركز الثاني عشر: جوادالاخارا ونادي أمريكا في المكسيك.

المركز الثالث عشر: ميلان وإنتر ميلان في إيطاليا.

المركز الرابع عشر: بورتسموث وساوثامبتون في إنجلترا.

المركز الخامس عشر: إنديبندينتي ونادي راسينج في الأرجنتين.

المركز السادس عشر: أياكس وفينوورد في هولندا.

المركز السابع عشر: فيليز موستار وزرينيسكي موستار في دولة البوسنة والهرسك.

المركز الثامن عشر: فلامينجو وفلومينينسي في البرازيل.

المركز التاسع عشر: أولمبياكوس وباناثينايكوس في اليونان.

المركز العشرين: أرسنال وتوتنهام هوتسبر في إنجلترا.

القناة النقاقلة لمباراة الأهلي والزمالك

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يلتقي مع نظيره الزمالك غدًا الساعة 7 مساءً، ومن المقرر عرض المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، المالك الحصري لمباريات دوري Nile.