طريقة سحرية للحفاظ على الجزر طازجا لعدة أسابيع.. «مش هيعفن تاني»

الحفاظ على الخضروات طازجة من الأمور الصعبة وبخاصة الخضروات سريعة التلف، من بينها الجزر سريع الذبول، لذلك فإن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الجزر طازجا لعدة أسابيع بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، لاسيما أن الجزر عنصر أساسي في أي مطبخ ويدخل في العديد من وصفات الأكلات.

طريقة سحرية للحفاظ على الجزر طازجا

الصحيفة البريطانية، نقلت عن خبيرة الطبخ، لورا فوينتيس، قولها إن أخذ بضع دقائق لتحضير الجزر بشكل صحيح يساعد في إبقائه طازجا لعدة أسابيع، وهو ما يسهل على ربات المنازل وخاصة في غير موسم زراعته: «يبدو من السهل رمي الجزر في درج الخضار في ثلاجتك، لكن أخذ بضع دقائق لتحضير هذه الخضار بشكل صحيح يمكن أن يساعد في الحفاظ عليه طازجا لفترة أطول».

طريقة تخزين الجزر

وبحسب خبيرة الطبخ، فإن الجزر يحتاج إلى مصدر ثابت من الرطوبة لإطالة عمره الافتراضي، مؤكدة أن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الجزر طازجا لعدة أسابيع: «السر في الحفاظ على الجزر المقطع طازجًا هو تبريده في وعاء محكم الغلق مملوء بالماء، وذلك بدلا من أن يصبح أكثر ليونة مع مرور الوقت ويتحول لونه الخارجي إلى الأبيض الشاحب بسبب عدم وجود الرطوبة».

كيفية تخزين الجزر لإبقائه طازجًا

الصحيفة شرحت نقلا عن خبيرة الطبخ، كيفية تخزين الجزر لإبقائه طازجًا ومقرمشًا، بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

- أخرجي الجزر من الكيس البلاستيكي.

- اشطفي الجزر بالماء البارد جيدا.

- تأكدي من إزالة جميع الأوساخ لأن البكتيريا يمكن أن تجعل الجزر يفسد قبل وقته.

- قومي بإزالة أي سيقان خضراء إذا كان الجزء العلوي من الجزرة لا يزال مورقًا لأنه يسحب الرطوبة من الجزرة.

- قومي بتقطيع الجزر إلى قطع أصغر أو كما تحبين.

- ضعي الجزر في وعاء محكم الغلق مثل برطمان زجاجي.

- املأئي البرطمان بكمية كافية من الماء لتغطيته.

- ضعي البرطمان المليء بالجزء والماء على الرف في ثلاجتك وسيبقى الجزر صالحًا لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

- قومي بتغيير الماء الموجود في الوعاء كل أربعة إلى خمسة أيام تقريبًا.

خبيرة الطبخ قالت إنه بمجرد تقشير الجزر، فإنه يفقد رطوبته لكن تخزينه في الماء يؤدي إلى إطالة مدة صلاحيته لمدة تصل إلى 4 أسابيع ويحافظ على قوامه الهش دون تعفن، حيث يساعد الماء البارد على إنعاشه.