«زراعة المنوفية»: إنتاج 2015 طنا من محصول الجزر هذا العام

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنّ إنتاجية محصول الجزر هذا العام جيدة، إذ بلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد 12 طنًا، وإجمالي ناتج المحافظة 2015 طنًا، ويباع الكيلو في الأسواق المحلية بـ7 جنيهات.

زراعة 167 فدان جزر في المنوفية

وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المساحة المزروعة من الجزر بلغت 167 فدانًا في عدد من قرى المنوفية، مشيرًا إلى أنه متوافر في جميع الأسواق المحلية بأسعار جيدة.

متوسط إنتاجية الفدان

وقال خالد شرشر أحد المزارعين بقرية دبركي، إنّه خصص جزءًا من أرضه لزراعة محصول الجزر للاكتفاء الذاتي منزليًا وكذا الربح منه، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان بين 11 و13 طنًا داخل أرضه.

وأضاف أنور الشناوي أحد المزارعين في قرية ساحل الجوابر، أنّ التربة الخصبة التي تتمتع بها الأراضي الزراعية بالمنوفية، تساعد على زراعة الجزر، إذ تستغرق مدة زراعته بين 3 و4 أشهر بداية من شهر أكتوبر وحتى يناير.