«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة من الحدود الشرقية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة تسللت إلى البلاد من جهة الشرق، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وكانت شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.