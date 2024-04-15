رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة من الحدود الشرقية

كتب:

حسن سمير
07:18 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
طائرة مسيرة - أرشيفية

طائرة مسيرة - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة تسللت إلى البلاد من جهة الشرق، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وكانت شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

اقرأ المزيد:

أمريكا: تدمير 80 مسيرة و6 صواريخ باليستية أطلقت من إيران واليمن باتجاه إسرائيل

شاهد 238 تثير الرعب في إسرائيل.. مسيرة انتحارية قادرة على التدمير والإفلات من الرادار

200 مسيرة وعشرات الصواريخ.. التفاصيل الكاملة للهجوم الإيراني على إسرائيل (فيديو)

الهجوم مستمر.. صواريخ إيرانية تصيب مطارا عسكريا والتصدي لـ200 مسيرة
بقلم حسن سمير