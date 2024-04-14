3 موجات من المسيرات والصواريخ.. التفاصيل الكاملة للهجوم الإيراني على إسرائيل (فيديو)

أطلقت إيران، عند نحو الساعة التاسعة مساءً، عشرات من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، ولم تحدد طبيعة الأهداف التي من المفترض أن تصيبها هذه الطائرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت مصادر أمريكية أن عدد هذه الطائرات قد يصل إلى 200 طائرة، ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن مصادر أخرى ذكرت أن دفعات متلاحقة من الطائرات تُطلق تباعًا من جانب إيران.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل

في حدود الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بدأت تقارير من العراق تفيد برصد ثلاثة موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوّالة في أجواء المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، وتحديدًا، شملت هذه الموجات مناطق ميسان والناصرية وذي قار وديالى والسليمانية وواسط، وانطلقت هذه الطائرات والصواريخ من عدة مناطق إيرانية، أبرزها كرمانشاه ودوكوهك، وبعد نحو ساعتين من بدء عمليات الإطلاق، تم رصد إطلاق صواريخ باليستية من الحدود الإيرانية مع محافظة ديالى العراقية.

سبق هذه التحليقات تعرض منظومة توزيع الطاقة في إسرائيل لهجوم سيبراني، أسفر عن بعض الأضرار في مناطق بتل أبيب، وكذلك تعرض منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية المحاولات تشويش.

مسيرة شاهد -136 استخدمتها إيران في قصف إسرائيل

أكدت الصور المتوفرة أن المسيرات التي تم استخدامها في الذخائر الجوالة هي «شاهد - 136»، التي جرى الإعلان عنها عام 2020، وتستطيع التحليق بشكل متواصل ما بين 10 إلى 12 ساعة، وقطع مسافة تصل إلى 2500 كيلو متر، وتبلغ زنة الرأس الحربي المزودة به ما بين 40 إلى 50 كيلو جرامًا.

غلق المجال الجوي الإسرائيلي

أعلنت هيئة الطيران الإسرائيلية، عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية بدءً من الساعة 12 ونصف صباح يوم 14 أبريل الجاري، وذلك بسبب الهجمات الإيرانية.

عقب إطلاق إيران الهجمات، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لنظيره الإسرائيلي، التزام واشنطن القوي بأمن إسرائيل، وجاء ذلك في تغريدة على موقع «إكس» في اليوم نفسه.

كما أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون بيانًا، قالت فيه إنه يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له.