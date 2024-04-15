«وول ستريت»: إسرائيل يمكن أن ترد على الضربة الإيرانية اليوم

مع تصاعد الأحداث بين طهران وتل أبيب، ورغم الرفض الأمريكي رد إسرائيل على الضربة الإيرانية السبت الماضي، وتأكيد الرئيس الأمريكي على عدم المشاركة فيه، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرًا اعتمدت فيه على حديث مع 3 مسؤولين في إدارة «بايدن»، قالوا إن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين.

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة لن تدعم أو تشارك في الرد الإسرائيلي على إيران، لكن إسرائيل قد ترد اليوم الاثنين عن طريق عملية عسكرية ضد أهداف إيرانية.

واشنطن تعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية

وأكد المسؤولون، أن واشنطن ستعمل جاهدة على تشكيل جبهة دبلوماسية مع الحلفاء، ستعمل الجبهة على محاولة التصدي ومنع أي أعمال عدائية أو تصعيد من جانب إيران أو إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى حرب مفتوحة وتصعيد خطير يدفع بالشرق الأوسط إلى الحرب.

خيارات الرد على إيران

شبكة «ABC News» الأمريكية، قالت أيضًا إن مسؤولين عسكريين تواصلوا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وناقشوا بعض الخيارات بشأن الرد على الضربة الإيرانية.

إيران شنت هجومًا ضد إسرائيل

وكانت إيران شنت هجومًا كبيرًا على إسرائيل مساء السبت الماضي بأكثر من 250 صاروخًا ومسيرة استغرق ساعات قليلة، وكان ذلك ردًا على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز.