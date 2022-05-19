«الوزراء» ينفي تأثر مخزون مصر من القمح بأزمة سوق الغذاء العالمي: شائعة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

بدء موسم توريد القمح

وأشارت إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الجاري، مع سعي الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية

وفي سياق متصل، يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي لمدة تتراوح من 7 إلى 8 أشهر.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وأشار المركز إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).