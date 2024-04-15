قرار حكومي باعتبار مشروع وحدة صحية وطريق في سوهاج من أعمال المنفعة العامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة الوحدة الصحية والطريق الذي يربطها بالطريق العام بناحية كوم العرب – مركز طما – محافظة سوهاج، بمسطح إجمالي مقداره 3001 متر من أعمال المنفعة العامة.

وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية اليوم، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية، والكشف المرفقين بالجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1079 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2016 باعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية.