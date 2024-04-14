«التنمية المحلية»: رفع 256 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع في العيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات للتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم للاستماع مع أسرهم بالعيد، بالإضافة إلى جهود رفع المخلفات البلدية الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

رصد 500 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة

وأوضح أنَّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة مستمرة من المحافظين رصدت عبر منظومة التغيرات المكانية، وشكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 500 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لإجازة العيد الرسمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّه تمّ التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمةـ وتحرير محاضر بالمخالفات ضد المخالفين وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود جميع العاملين بغرف العمليات بالوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية، لجهودهم خلال لإجازة عيد الفطر المبارك والتصدي لأي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتعامل الفوري معها.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود العاملين بالإدارة المحلية، وبصفة خاصة القطاعات الخدمية علي الجهود التي بذلوها خلال جميع أيام عيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.

وأكّد وزير التنمية المحلية أهمية استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة للوزارات المعنية بالحكومة بالإضافة لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين ببذل كل الجهد اللازم للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها.

ووجه آمنة باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى، تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الأربعاء 10 أبريل وحتى 13 أبريل الجاري.

وأشار إلى رفع 254 ألف طن مخلفات من مختلف المحافظات خلال إجازة العيد، لافتاً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بجهود مكثفة على مدار اليوم لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول، إذ تم تشكيل فرق عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وكذا التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر وخاصة الحدائق والمتنزهات والملاهي لتوفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والأحياء خلال العيد، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

طرق تلقي شكاوى المواطنين

وأشار وزير لتنمية المحلية إلى تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال: رقم واتس آب (01200353111) رقم الخط الساخن (15330) والبريد الإلكتروني (Info7@mld.gov.eg)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/sotakmasmwo.