جولات تفتيشية لمتابعة الوحدات الصحية بمركز مطاي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل، في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

حملات تفتيشية علي الوحدات الصحية

من جانبه، تابع حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، انتظام سير العمل بمستشفيات مطاي والوحدات الصحية بقرى «أدقاق – منشأة منبال – حلوة – بردنوها»، خلال جولة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

كما شملت الجولة التفتيش على مرافق المياه والكهرباء والتعرف على رصيد الألبان في المخازن، وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين

وشدد رئيس مركز مطاي في بيان، على اهتمام الوحدة المحلية بتكثيف جهود المتابعة للوحدات الإدارية بالمركز في المجالس القروية والأحياء والوحدات الصحية التابعة له، ورفع كفاءة أدائها، لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها.