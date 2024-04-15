«حياة كريمة» تقدّم مساعدات عاجلة لأهالي غزة

تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة، في إطار دورها الإنساني لدعم الأشقاء في محنتهم.

وأوضحت حياة كريمة في بيان، أنّ فرحة العيد لن تكتمل في ظل ما يعانيه أهالينا في غزة، متابعة: «العيد فرحة، بس فرحتنا ناقصة طول ما فرحة أهالينا في فلسطين لسّه غايبة بسبب الحرب».

المشاركة في مساعدات غزة

وأكدت المؤسسة استمرارها في تقديم المساعدات العاجلة إلى أهالي غزة، واستكمال مسيرة توفير «المواد الغذائية، والمشروبات، والأدوات والمستلزمات الطبية»، وغيرها من احتياجات الحياة الضرورية التي يحتاجها أهالي القطاع.

التبرع لمساعدات أهالي غزة

وبيّنت حياة كريمة طريقة التبرع لأهالي غزة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة https://hayakarima.com/donation/payment/donate/61، واختيار «الإغاثات العاجلة» من محاور التنمية، وتحديد التبرع «المشاركة في توفير المساعدات العاجلة لأهالي غزة»، مشيرة إلى إمكانية التبرع من خلال الرسائل القصيرة SMS على رقم 9509، وفوري وتطبيق ميجا خير وانستاباي، أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500.