توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة؛ إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب «سيناء، والبلاد»، ويكون دافئ على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب «سيناء، والصعيد».

«الأرصاد» تحذر من الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب «سيناء، والبلاد»، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة مقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة الأربعاء المقبل

- القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.