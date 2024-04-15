أمير المصري يشارك بطل سلسة جيمس بوند في فيلم جديد

انضم النجم بيرس بروسنان بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، إلى فريق عمل فيلم Giant أو «العملاق»، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير المصري، ويجسد من خلاله السيرة الذاتية للملاكم البريطاني اليمني نسيم حامد المعروف باسم «ناز»، الذي صعد إلى بطولة العالم تحت رعاية مدرب الملاكمة الأيرلندي بريندان إنجل.

يكشف فيلم Giant القصة الحقيقية لبدايات حامد المتواضعة في شوارع شيفيلد الصعبة التي تسكنها الطبقة العاملة، واكتشافه من قبل إنجل، وهو نفسه عامل في صناعة الصلب تحول إلى مدرب ملاكمة، وأدت شراكتهم غير المتوقعة إلى جانب أسلوب ناز غير التقليدي وشخصيته المغرورة وهيمنته المطلقة على الحلبة، إلى قمة نخبة الملاكمة والنجومية العالمية، كل ذلك في مواجهة التعصب ضد الإسلام والعنصرية المتفشية في بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل دور أمير المصري في فيلم Giant

ومن المقرر أن يلعب أمير المصري دور الملاكم نسيم حامد، بينما يقوم بيرس بروسنان بدور المدرب بريندان إنجل في الفيلم من تأليف وإخراج روان أثال، ويشارك في الإنتاج التنفيذي النجم سيلفستر ستالون وبرادن أفترجود من خلال شركة «Balboa Productions».

يبدأ تصوير الفيلم في ليدز بإنجلترا في أواخر أبريل الجاري، بعد ما كان من المقرر في الأصل تصوير جميع مشاهده الداخلية في مالطا، إلا أن شركة AGC اتخذت قرارًا بنقل الإنتاج بأكمله مرة أخرى إلى المملكة المتحدة.