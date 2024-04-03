أمير المصري: خسرت مسلسلا مهما بسبب دعمي لفلسطين.. وفخور بذلك ولست نادما

تحدث الفنان أمير المصري، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة، الذي يعرض حاليا في النصف الثاني من السباق الرمضاني، الذي يناقش القضية الفلسطينية، وذلك خلال حلوله ضيف على أحد البرامج التليفزيونية.

أمير المصري يتحدث عن خسارته بسبب القضية الفلسطينية

وقال أمير المصري: «أنا خسرت شعوب كتيرة، وكمان خسرت مسلسل كان هيبقي بالنسبة ليا نقلة كبيرة في مشوار الفني، ولكن لو جيت فكرت مش هتبقي خسارة لما تبقى صاحب موقف وقضية مهمة وقضية إنسانية دا أهم من أي حاجة».

وتابع: «مش ندمان خالص، ولو رجع بيا الزمن هعمل كدا، وأنا حاسس إن كل ممثل يملك صفحة على منصة يملك مسئولية في توصيل صوته، خصوصا أنه يوجد العديد من الناس لا يستطيعون توصيل رسالتهم».

أمير المصري يتعاقد على فيلم ليمبو

وأشار أمير المصري، إلى أنه يصور فيلما جديدا الآن باسم «ليمبو»، بمشاركة نجوم من أوروبا وهوليوود، مؤكدا على تبرعه بجزء من أرباحه لصالح الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبرعه بكل الملابس في العمل.