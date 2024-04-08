خبير: الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تخطت 200 مليار دولار في السنة الأخيرة

قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تخطت 200 مليار دولار في السنة الأخيرة، مشددا على أن هذه الأرقام تعكس استمرار تدفق الأموال والاستثمارات، في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «الحارثي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاستثمار في التقنيات الذكية تخطت 200 مليار دولار في عام 2023-2024».

الاعتماد سيكون على التكنولوجيات والتقنيات الذكية

وتابع: «هذا الأمر يعكس أن الاعتماد كليا خلال الفترات المقبلة، سيكون على التكنولوجيات والتقنيات الذكية، ولا تراجع عن الاستثمار والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في كل القطاعات، فالقطاعات الصحية والصناعية والطبية والتعليمية تعتمد على هذه التقنيات المتطورة، والشركات التكنولوجية التي تدعم كل القطاعات تقدم حلولا معتمدة في الأساس على نماذج الذكاء الاصطناعي».