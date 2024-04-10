تامر مرتضى: مسلسل جودر مشروع مميز.. واستخدمنا الذكاء الاصطناعي

تحدث تامر مرتضي المنتج الفني، عن مسلسل جودر، قائلا: «عندما قرأت ورق المسلسل، عرفت أني أمام مشروع مهم ومتميز، الحلقات تجعلك تقرأها وتكملها لآخر ورقة، وتحمست للمشروع»، مؤكدا أن الفترة الماضية، حدثت طفرة للفنانين فى مجال الجرافيكس، «أنا محظوظ بفريق العمل اللي معايا، لإخراجه هذه الصناعة بطريقة مميزة».

وأضاف «مرتضى»، خلال استضافته مع أبطال مسلسل «جودر»، على قناة dmc، أن المخرج إسلام خيري يتحمل المسؤولية، كما لديه قدرة على تحمل الظروف الصعبة وهو بمواصفات خاصة، لافتا إلى أن معظم الديكورات اترسمت قبل المشهد، والملابس كذلك ومشاهد الأكشن، وملابس منى التونسي، جعلت المشاهد يصدق أنها حقيقية.

تابع تامر مرتضى: «احنا شركتين إنتاج اشتغلوا بكامل طاقتهم على المشروع، لدينا فريق متخصص في رسم الشخصيات والديكورات»، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سرع في الحتة التي وصلنا لها، واختيار المناسب لجميع الشخصيات على البشر التدخل فيها، وليس الذكاء الاصطناعي.