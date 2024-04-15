هل المؤمن عليه له حق استرداد تكاليف علاجه خارج وحدات التعاقد؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط تخص علاج الأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن بينها العلاج في التأمين الصحي.

استرداد تكاليف العلاج

وحددت الهيئة أن الشخص المؤمن عليه المصاب له الحق أن يسترد تكاليف علاجه إذا تم ذلك خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

وقالت مصادر في التأمينات، إن المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تنص على إن للمصاب حق استرداد تكالیف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

طلب استرداد

وأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال، بما لا تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجية له، على أن يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالته الصحية تسمح بذلك.