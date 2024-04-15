فيلم شقو يقترب من كسر حاجز الـ40 مليون جنيه في 5 أيام

لليوم الخامس على التوالي يواصل فيلم شقو تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري خلال موسم عيد الفطر السينمائي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 4 ملايين و315 جنيها، وذلك بحسب قائمة إيرادات الأفلام اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم شقو مع يومه الخامس في دور العرض لتقترب من كسر حاجز الـ40 مليون جنيه، إذ حقق إجمالي إيرادات بلغت 39 مليون و441 ألف جنيه.

أبطال فيلم شقو

ويجمع فيلم شقو في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وليد فواز، محمد جمعة وعباس أبو الحسن بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم النجمة يسرا، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

الأفلام المعروضة ضمن موسم عيد الفطر

ويتنافس فيلم شقو في موسم عيد الفطر السينمائي أمام مجموعة من الأفلام منها فاصل من اللحظات السعيدة، ع الماشي، أسود ملون بالإضافة إلى فيلم الحريفة المستمر في السينمات منذ يناير الماضي.