البورصة تحقق 40 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.22% عند مستوى 28851.48 نقطة، وسط مكاسب سوقية 40 مليار جنيه، في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.79% عند مستوى 6593.19 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.96% عند مستوى 9401.09 نقطة، وفق أخبار البورصة.

40 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 579.1 مليار جنيه عبر التداول على 118.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 26 ألفا و283 صفقة في ختام تعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 40 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.968 تريليون جنيه.